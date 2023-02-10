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Завод «Автотор» начнет выпускать электромобили в 1 квартале 2024 года

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Это будут электромобили собственной разработки, пилотная партия которых будет выпущена в конце этого года.

На предприятии «Автотор» готовятся к запуску в производство электрокаров собственной разработки.

Как выяснила «Газета.Ru», завод «Автотор» начнет выпускать электромобили в 1 квартале 2024 года, а первая пилотная партия будет выпущена в 4 квартале этого года.

Это будет четырехместный каркасно-панельный электрокар, созданный на собственной платформе, созданной Автотором. Другие подробности о новинке пока не раскрывают.

Источник

Tvoe-avto.com
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