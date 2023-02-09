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Начались российские продажи электрического кроссовера Audi Q2 L e-tron за 3,75 млн рублей

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Audi Q2 L e-tron стал доступен для покупки на российском рынке, причем премиальный автомобиль на электрической тяге можно купить по приемлемой цене.

Электрокар поставляют из Китая и продавец за него просит 3 750 000 рублей. В этой модели установлен один электрический мотор на задней оси.

Его отдача составляет 136 л.с. и 290 Нм крутящего момента, что позволяет совершать разгон до первой «сотни» за 10,2 секунды.

Максимальная скорость Audi Q2 L e-tron ограничена на отметке 150 км/ч. На полном заряде компактная модель может проехать до 265 км по циклу NEDC.

По заявлению продавце запас хода может быть и больше, так как все зависит от стиля езды. Полное описание Audi Q2 L e-tron продавец не предоставил, поэтому неизвестно, какая именно комплектация доступна.

Начались российские продажи электрического кроссовера Audi Q2 L e-tron за 3,75 млн рублей

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