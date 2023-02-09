В России началась сертификация кроссовера GAC GS8 нового поколения

На российском рынке скоро станет официально доступен кроссовер GAC GS8 второго поколения.

Об этом сообщил портал «Китайские автомобили», который выяснил, что в России началась сертификация этого кроссовера. Более того, в распоряжении портала оказались и фотографии автомобиля, в том числе и салона.

Уже скоро кроссовер GAC GS8 нового поколения получит сертификат ОТСС, после чего компания его сможет начать продавать.

Стоит отметить, что в Китае новый GAC GS8 был представлен в декабре 2021 года. Ранее компания планировала вывести модель на российский рынок, но позже сроки выхода перенесли.