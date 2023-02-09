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Эксперты в России назвали кроссовер, который будет очень сложно продать

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Автомобильные эксперты рассказали о кроссовере, который в последствии окажется очень сложно продать.

О таком кроссовере сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

По его словам, таким автомобилем является известный Peugeot 3008, который находится в достаточно высоком ценовом сегменте, ведь сейчас за машины 2017–2018 годов просят 1,6–1,8 млн рублей.

Как отмечает эксперт, если полный привод не принципиален, а дизайн устраивает, то такую машину можно брать, однако стоит учесть, что продать ее в дальнейшем окажется очень сложно.

Источник

Tvoe-avto.com
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