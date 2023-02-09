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Концерн «АвтоВАЗ» возобновил продажи LADA Niva Travel с медиасистемой и камерой заднего вида

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LADA объявляет о старте продаж внедорожников NIVA Travel, оснащенных востребованной опцией – фирменной мультимедийной системой.

Среди функционала мультимедиа: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система handsfree, управление функциями смартфона на базе Android, и другие.

Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость автомобиля с мультимедиа – от 1 164 500 рублей.

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