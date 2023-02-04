Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace появился в России

Ранее этот кроссовер официально не предлагали в стране, его начали поставлять по программе параллельного импорта.

О том, что в России стали продавать семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, стало известно порталу Autonews.ru. Журналисты выяснили, что дилеры стали предлагать автомобиль по цене от 5,47 млн до 6,1 млн рублей в комплектации R-Line.

В этом исполнении кроссовер оснащен семиступенчатой роботизированной КП, полноприводной системой и дизельным мотором объемом два литра и мощностью 200 л.с.

В списке оснащенности имеется много опций и систем, а визуально семиместная модификация отличается деталями экстерьера.