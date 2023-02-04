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Рынок новых легковушек в январе 2023 года сократился на 47%

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Российский авторынок в прошлом месяце показал падение.

Аналитики сообщили о продажах новых машин за январь. Как рассказали в Автостате, рынок новых легковушек в январе 2023 года сократился на 47%, когда объемы составили 45,2 тыс. авто.

Из общего объема 80% это китайские и российские машины. При этом по итогам января, продажи китайских авто увеличились в 2,1 раза, тогда как у российских брендов рост составил 5%.

Компании LADA, Chery, Haval, Geely и Kia оказались в первой пятерке самых продаваемых, а лидерами среди моделей стали LADA Granta, LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, а также Chery Tiggo 7 PRO, Geely Coolray и Haval Jolion.

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