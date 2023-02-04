«За рулем» перечислили три опасности маленького пробега у автомашины

В некоторых случаях существует опасность у машин с маленьким пробегом, а почему рассказали эксперты журнала «За рулем».

Так, автоэксперты перечислили три опасности маленького пробега у автомашины. Одной из них является эксплуатация машины для коротких поездок с частными холодными пусками и недостаточным прогревом.

В результате поступления обогащенной смеси при такой эксплуатации происходит образование нагара на свечах, клапанах и стенках цилиндра.

В конечном итоге может даже быть закоксовка колец. Как итог – дорогостоящий ремонт. Опасность кроется и в эксплуатации с непрогретым двигателем, когда бензин полностью не сгорает, при этом в него может попасть масло, а также находится вода, которая появляется из-за конденсата.

После прогрева лишние жидкости из масла уходят, но если двигатель остается холодным, то у такого разбавленного масла, конечно, ухудшаются свойства.

И наконец, при небольших значениях на одометре по времени машина может отработать очень даже много, например, при постоянном толкании в пробках, а это вовсе не безвредно для узлов и агрегатов.

Обслуживание тоже идет по пробегу, а не моточасам, так что городская легковушка может кратно превысить разумные пределы работы без замены масла.

Эксперты отмечают, что оптимальными параметрами для подержанной машины будут 15–20 тысяч км годового пробега по трассе и городу. При своевременной замене масла автомобиль проживет долго.

Источник: За рулем.