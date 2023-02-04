Компания Volvo выпустит шесть новых электромобилей до 2026 года

Шведская компания нацелена на электрификацию и это уже не является секретом, так как о своих планах автопроизводитель рассказывал давно.

Недавно в агентстве Reuters выяснили, что Volvo выпустит шесть новых электромобилей до 2026 года, но электрический фургон вероятнее всего останется эксклюзивным для азиатских рынков.

Volvo в конце прошлого года представила свой первый специализированный электромобиль — трехрядный внедорожник под названием EX90.

Электрический XC90, который был основой модельного ряда компании с 2002 года, сменяется моделью EX90 и это первый шаг к цели Volvo по созданию полностью электрического портфеля к 2030 году.

Теперь появляется больше подробностей о переходе шведского автопроизводителя на электромобили, и Reuters сообщает, что Volvo выпустит не менее шести новых электромобилей к концу 2026 года, охватывающих каждый из ключевых сегментов.

За EX90 последуют электрические замены кроссоверам XC60 и XC40, а также седанам S60 и S90. Во время презентации EX90 Volvo также анонсировала EX30, который должен быть представлен 15 июня и будет немного меньше, чем XC40 Recharge.

Будущее культовых универсалов Volvo менее определенно — в феврале 2022 года в отчете намекнули, что на картах были представлены два «внедорожника», похожие на фургоны, но до сих пор неясно, какую форму примут эти модели.