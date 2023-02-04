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Бренд Zeekr показал новый компактный электрокросовер Zeekr Х

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Марка Zeekr — это электрический бренд, принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely, которому также принадлежит 82 процента Volvo и 51 процент Lotus.

В модельной линейке бренда уже есть универсал 001 и минивэн 009.

Недавно Zeekr показал первые изображения своей третьей модели, небольшого кроссовера под названием X, нарушающего схему числового обозначения китайского бренда.

Бренд Zeekr показал новый компактный электрокросовер Zeekr Х

В то время как автомобили Zeekr в настоящее время продаются только в Китае, дизайн кроссовера X был разработан на заводе компании в Швеции, где также находится главаня штаб-квартира Volvo.

Дизайн, безусловно, похож на первые два продукта бренда, но он по-прежнему имеет свои черты. Фары, состоящие из двух частей, повторяют переднюю часть 001, но резкие, угловатые изгибы кузова отличаются от гладких 001 и плоскостных 009.

Zeekr также рекламирует двери и зеркала заднего вида, которые улучшают аэродинамику кроссовера. Технические характеристики новинки не раскрываются. Некоторые специалисты считают, что этот кроссовер может выйти за пределы китайского рынка.

Бренд Zeekr показал новый компактный электрокросовер Zeekr Х

 

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