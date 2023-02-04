Бренд Zeekr показал новый компактный электрокросовер Zeekr Х

Марка Zeekr — это электрический бренд, принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely, которому также принадлежит 82 процента Volvo и 51 процент Lotus.

В модельной линейке бренда уже есть универсал 001 и минивэн 009.

Недавно Zeekr показал первые изображения своей третьей модели, небольшого кроссовера под названием X, нарушающего схему числового обозначения китайского бренда.

В то время как автомобили Zeekr в настоящее время продаются только в Китае, дизайн кроссовера X был разработан на заводе компании в Швеции, где также находится главаня штаб-квартира Volvo.

Дизайн, безусловно, похож на первые два продукта бренда, но он по-прежнему имеет свои черты. Фары, состоящие из двух частей, повторяют переднюю часть 001, но резкие, угловатые изгибы кузова отличаются от гладких 001 и плоскостных 009.

Zeekr также рекламирует двери и зеркала заднего вида, которые улучшают аэродинамику кроссовера. Технические характеристики новинки не раскрываются. Некоторые специалисты считают, что этот кроссовер может выйти за пределы китайского рынка.