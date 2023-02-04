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Компания Mercedes-Benz резко сократит свою модельную линейку

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Компания стремится увеличить свою долю на рынке и увеличить прибыль.

В мае 2022 года Mercedes-Benz показала свой последний долгосрочный стратегический план, который предполагает кардинальное изменение продуктового портфеля, чтобы продвинуться еще дальше на рынке и получить еще больше прибыли.

Подробности автопроизводитель тогда раскрывать не стал, но теперь выяснилось, что в планах существенное сокращение модельного ряда. Как оказалось, планируется из 33 предлагаемых моделей, оставить только 14, причем убирать из линейки намерены определенные типы кузова. Речь идет об универсалах, купе и кабриолетах.

Mercedes намерен адаптировать свои будущие продукты, чтобы подготовить их к расширенному персонализированному сервису мобильности, снизить нагрузку на водителя и по-новому определить комфорт как ключевую ценность бренда. Новый модельный ряд может увеличить прибыль, но в нем меньше эмоциональных продуктов.

«В конце концов, нам просто не нужны универсалы или неэффективные двухдверные предложения для увеличения объемов продаж», — сказал Car and Driver старший сотрудник отдела стратегии Mercedes-Benz. Самые важные элементы современных экологичных автомобилей класса люкс — это пространство и время … Это наш приоритет номер один, а не очередной модный стиль кузова, модель, которая работает только в Европе, или последний удар по умирающему сегменту «.

Купе и кабриолеты C-class и E-class прекратят свое существование где-то между 2023 и 2024 годами, их заменит парой двухдверных моделей CLE-класса.

Нынешние внедорожники и седаны, похожие на купе, тоже недолго будут оставаться в линейке. CLS-класс выйдет в 2024 году, а 4-дверная AMG GT появится в 2024 или 2025 году.

Новые поколения купе GLE и GLC дебютируют в ближайшие годы, но это будут последние генерации в истории моделей.

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