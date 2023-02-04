LADA NIVA Legend получила две специальные версии Black и Urban

У внедорожника в линейке комплектаций стали доступны топовые версии с богатым списком оснащенности.

Как сообщили в пресс-службе компании, в модельную гамму LADA NIVA Legend возвращаются две специальные версии модели – Urban и [BLACK], заслужившие популярность благодаря высокому уровню оснащения.

LADA NIVA Legend в версии Urban внешне отличается бамперами, интегрированными в силуэт кузова, и окрашенными в его цвет. Автомобиль был создан для тех, кто преимущественно передвигается в городских условиях.

LADA NIVA Urban комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал.

При этом сохраняются характеристики, сделавшие LADA NIVA легендой: высокий дорожный просвет, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Стоимость LADA NIVA Legend в комплектации Urban – от 869 500 рублей.

LADA NIVA Legend в версии [BLACK] отличается черными легкосплавными дисками колес и черной отделкой интерьера. Автомобиль создан на базе комплектации Urban и включает аналогичные опции. О специальной серии модели дополнительно свидетельствует эмблема [BLACK] на кузове и вышитый логотип на обивке передних сидений. Стоимость внедорожника в этом исполнении – от 878 500 рублей.