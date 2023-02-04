В дилерских центрах LADA модели LADA Vesta появятся в марте-апреле

В дилерских центрах марки Lada по всей России осталось не более 10 ед. «Лагрусов» и около 20 ед. «Вест».

Об этом сказал собеседник портала Quto, причем по его словам, запасы моделей сильно уменьшились после появления информации, что запасы этих автомобилей скоро иссякнут.

Напомним, рестайлинговая версия «Весты» после введения санкций и проблем с поставками комплектующих вышла ограниченным тиражом в количестве 800 ед.

Их собрали из имеющихся комплектующих на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске. В этом году начнется производство «Весты» в Тольятти, но это произойдет весной, причем модель будет оснащаться пока только 90-сильными 8-клапанными ДВС, при этом «Весты» получат фронтальные подушки безопасности и АБС.