Как выбрать и купить вездеход?

Компания «Север» в течение многих лет производит и продает вездеходы в России. Они отлично преодолевают бездорожье, снег, грязь, и по своим техническим качествам подходят для работы в наиболее суровых районах страны.

Где купить вездеход

Компания «Север» предлагает купить вездеход по оптимальной цене. Такую уникальную технику, соответствующую запросам самых требовательных потребителей, создали высококлассные специалисты компании. Например, горные вездеходы Север не только качественные, но и красивые.

Клиенты могут заказать модели, с индивидуальным дизайном, которые изготовят, в соответствии со стилем и настроением своих владельцев. Болотоходы Sever Trucks оснащены японскими двигателями Toyota, надежными и неприхотливыми в использовании. Обладая большими размерами, эти четырехколесные вездеходы имеют расход топлива — 15 литров на сто километров, что значительно повысило их конкурентоспособность в своем классе.

Особенности вездеходов

В компании «Север» можно заказать вездеходы: превосходно плавающие, преодолевающие серьезные водные преграды; обладающие надежностью, мощностью и комфортом. Болотоходы Север, за счет уникальных шин, могут грести в болоте и стоячей воде, выходить на лед весной. При этом важные механизмы вездехода не контактирует с водой. Наличие таких возможностей способствует значительному расширению сфер их использования: могут в несколько раз сократить маршрут или оказать экстремальную помощь менее удачливому транспорту.

Колеса вездехода Север являются собственной разработкой компании. Если нужно, эти шины будут непробиваемы – наличие усиленных протекторов обеспечит защиту от любого воздействия. По каменистой горе, узкой дороге с уклоном в лесистой местности или в небезопасном для других машин буреломе – болотоходы Север легко довезут к назначенному месту.

Преимущества компании

Выбирая вездеходы компании «Север», покупатели пользуются важными преимуществами, такими как:

собственное производство;

качественные комплектующие;

доступные цены на вездеходы;

большой выбор техники;

высокий профессионализм специалистов.

За период существования компании, была собрана профессиональная команда сотрудников со всей России. Успешная работа компании «Север» основана на высокой квалификации персонала, индивидуальном подходе и внимательном отношении к клиентам.