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Какие скидки может предложить компания по перевозкам

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При организации грузоперевозок любой клиент хочет к себе особенного отношения. Конечно, он будет приятно удивлен акциям, скидкам и бонусам, которые может предоставить ему подрядчик. Если это частный заказчик, то экономия средств в данном случае играет решающую роль. Но даже для крупной организации снизить затраты на процесс перевозки – приятный фактор для бюджета.

Иногда акции – лишь маркетинговый ход. Например, продавцы заранее повышают цену, в итоге покупатель пользуется услугой по той же цене. Или дополнительная услуга преподносится как бесплатная, но заложена в оплату всего комплекса работ. Например, клиент заказывает перевозки газель и ему предоставляют бесплатных грузчиков. Но в итоге сумма за транспортировку выходит все равно внушительная за счет поднятия общего ценника. Каким акционным предложениям от перевозчиков можно доверять?

Содержание
  1. Сезонные скидки
  2. Праздничные скидки
  3. Накопительные скидки

Сезонные скидки

Они есть практически в любой области оказания услуг. Например, радиаторы отопления из-за низкого спроса проще и дешевле купить летом, а в сезон цена на них вырастает. Так и в грузоперевозках – есть своя закономерность и зависимость от сезона.

Например, в зимнее время количество заказов снижается. Частные клиенты планируют переезды в теплое время года. Зимой ситуация на дорогах сложная, грузы идут долго и есть риск их повреждения, перемерзания. Поэтому, начиная с конца осени, можно рассчитывать на скидку транспортировки груза – никакого обмана в этом нет. Компании пытаются привлечь клиентов любыми способами и расположить к себе.

Праздничные скидки

Такая экономия очень располагает клиентов воспользоваться услугами перевозчика. К праздникам нагрузка увеличивается – производители стараются доставить товар на полки магазинов. Чтобы понять, настоящая скидка или нет, можно проанализировать такие факторы:

  • цены до наступления праздников и во время – можно выполнить предварительный расчёт доставки груза;
  • сроки действия скидок – настоящие скидки не могут длиться много недель, это экономически нерентабельно для перевозчика;
  • проверить наличие скрытых комиссий в расчетах.

Праздничные скидки длятся несколько дней, и количество одобрения заявок ограничено. Это отличный шанс сэкономить на перевозках.

Накопительные скидки

Часто компании дают бонусы клиентам, которые с ними сотрудничают в течение долгого времени. И это самые честные и прозрачные скидки. Чем больше услуг вы заказываете, тем дешевле они вам обходятся. Перевозчик заинтересован в длительном сотрудничестве – это дает уверенность в стабильности заработка. А клиент удовлетворен снижением стоимости в смете.

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