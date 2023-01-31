Какие скидки может предложить компания по перевозкам

При организации грузоперевозок любой клиент хочет к себе особенного отношения. Конечно, он будет приятно удивлен акциям, скидкам и бонусам, которые может предоставить ему подрядчик. Если это частный заказчик, то экономия средств в данном случае играет решающую роль. Но даже для крупной организации снизить затраты на процесс перевозки – приятный фактор для бюджета.

Иногда акции – лишь маркетинговый ход. Например, продавцы заранее повышают цену, в итоге покупатель пользуется услугой по той же цене. Или дополнительная услуга преподносится как бесплатная, но заложена в оплату всего комплекса работ. Например, клиент заказывает перевозки газель и ему предоставляют бесплатных грузчиков. Но в итоге сумма за транспортировку выходит все равно внушительная за счет поднятия общего ценника. Каким акционным предложениям от перевозчиков можно доверять?

Сезонные скидки

Они есть практически в любой области оказания услуг. Например, радиаторы отопления из-за низкого спроса проще и дешевле купить летом, а в сезон цена на них вырастает. Так и в грузоперевозках – есть своя закономерность и зависимость от сезона.

Например, в зимнее время количество заказов снижается. Частные клиенты планируют переезды в теплое время года. Зимой ситуация на дорогах сложная, грузы идут долго и есть риск их повреждения, перемерзания. Поэтому, начиная с конца осени, можно рассчитывать на скидку транспортировки груза – никакого обмана в этом нет. Компании пытаются привлечь клиентов любыми способами и расположить к себе.

Праздничные скидки

Такая экономия очень располагает клиентов воспользоваться услугами перевозчика. К праздникам нагрузка увеличивается – производители стараются доставить товар на полки магазинов. Чтобы понять, настоящая скидка или нет, можно проанализировать такие факторы:

цены до наступления праздников и во время – можно выполнить предварительный расчёт доставки груза;

сроки действия скидок – настоящие скидки не могут длиться много недель, это экономически нерентабельно для перевозчика;

проверить наличие скрытых комиссий в расчетах.

Праздничные скидки длятся несколько дней, и количество одобрения заявок ограничено. Это отличный шанс сэкономить на перевозках.

Накопительные скидки

Часто компании дают бонусы клиентам, которые с ними сотрудничают в течение долгого времени. И это самые честные и прозрачные скидки. Чем больше услуг вы заказываете, тем дешевле они вам обходятся. Перевозчик заинтересован в длительном сотрудничестве – это дает уверенность в стабильности заработка. А клиент удовлетворен снижением стоимости в смете.