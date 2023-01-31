Покупайте авто безопасно, проверяя номер через онлайн-сервисы

Большинство людей, которые планируют покупку машины, обычно смотрят на вторичный рынок. Главная причина этого – стоимость б/у машин, которая может быть кратно меньше предложений в автосалонах. При этом, учитывая глобальность современного мира, никто не мешает купить действительно классную машину пусть даже с Японии или США и ее состояние будет ненамного хуже нового. Но при сделках с б/у автомобилями есть и опасности: возможные проблемы с предыдущими владельцами, законом, скрытые неполадки. Если неисправности в большинстве случаев можно относительно легко исправить, то вот юридические проблемы – это серьезно. Поэтому, перед покупкой машины ее необходимо тщательно проверять.

Что дает проверка через интернет

Если Вы привыкли доверять на слово – при покупке авто временно отойдите от такой привычки, так как это может быть чревато серьезными финансовыми и другими проблемами. Первое, что надо сделать при планировании сделки –проверить авто по гос номеру. Какие данные можно получить в результате:

История перепродаж. Многие базы позволяют видеть, когда была приобретена машина, а также сколько сделок с ней уже совершалось до этого. Это важно, ведь если владельцев было много – есть опасность, что с ТС что-то нет так;

Проверка по номеру может показать, не находится ли автомобиль в юридическом статусе залогового имущества под взятый кредит или какие-то другие подобные скользкие вещи. Согласитесь, купить кредитную машину будет не самой лучшей сделкой, ведь ее могут просто отобрать приставы за долги предыдущего владельца;

Также проверка по номеру показывает официальную информацию о транспортном средстве, благодаря чему можно узнать ее данные, сверить их с имеющимися реально. К примеру, можно проверить VIN-номер кузова, цвет, год выпуска и т.п.

Как видите, проверка по номеру – это очень полезная процедура, которая проводится за считанные минуты, но дает узнать о машине много важной информации. Некоторые сервисы позволяют проводить такую проверку совершенно бесплатно, но обычно они дают неполную информацию. За полный отчет придется заплатить некоторую небольшую сумму, но учитывая потенциальные опасности, которых позволяет избежать такая проверка, такая плата будет вполне обоснованной тратой.

Можно ли верить проверка в Сети? Совершенно однозначный ответ – да! Онлайн-отчеты используют для получения данных официальные ресурсы государственных служб, поэтому предоставляемая там информация на 100% достоверная.