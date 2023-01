Свыше 8,3 тыс. автомобилей Lexus попали под отзыв в России

Росстандарт сообщил о проведении отзывной кампании, которая затрагивает автомобили марки Lexus.

Под отзыв попал 8301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 г. по 1 октября 2019 г. с VIN-кодами согласно приложению.

«Причина отзыва транспортных средств: автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены устройством контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), которое расположено внутри топливного бака и крепится к баку с помощью фланца. Вентиляционная трубка топливного бака предотвращает выброс паров топлива, образующихся в топливном баке, непосредственно в атмосферу. Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем и, в зависимости от размера, может, в конечном итоге, возникнуть утечка топлива из трещины. В таком состоянии, в зависимости от количества топлива, вытекающего из трещины, и при наличии источника воспламенения, это может увеличить риск возгорания автомобиля» — говорится в сообщении.

В рамках отзыва владельцам указанных выше машин проведут замену вентиляционной трубки топливного бака в сборе.