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Водителям в РФ рекомендует избегать плотного потока автомашин при гололеде на дороге

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Эксперт по безопасному вождению дал несколько советов автомобилистам, как необходимо себя вести на скользкой дороге.

Зимой дорога может быть покрыта снегом или наледью и в таких ситуациях важно следовать простым, но очень важным правилам. Как сказал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев, первое и очень важное – увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также важно избегать плотного потока автомобилей.

«Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля», — говорит Михаил Горбачев.

Также не стоит на скользкой дороге резко перестраиваться или совершать другие маневры, а скорость лучше выбирать исходя из степени сцепления шин с дорогой.

«Если сцепление есть, машина начнет «клевать носом». Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию – значительно снизить скорость. Там, где вы обычно едете со скоростью 80 километров в час, нужно ехать со скоростью 40 километров в час, а там, где 40 километров в час, – 20 километров в час, тогда все будет нормально», – советует Михаил Горбачев.

 

Источник

Tvoe-avto.com
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