Водителям в РФ рекомендует избегать плотного потока автомашин при гололеде на дороге

Эксперт по безопасному вождению дал несколько советов автомобилистам, как необходимо себя вести на скользкой дороге.

Зимой дорога может быть покрыта снегом или наледью и в таких ситуациях важно следовать простым, но очень важным правилам. Как сказал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев, первое и очень важное – увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Также важно избегать плотного потока автомобилей.

«Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впереди идущего автомобиля», — говорит Михаил Горбачев.

Также не стоит на скользкой дороге резко перестраиваться или совершать другие маневры, а скорость лучше выбирать исходя из степени сцепления шин с дорогой.

«Если сцепление есть, машина начнет «клевать носом». Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию – значительно снизить скорость. Там, где вы обычно едете со скоростью 80 километров в час, нужно ехать со скоростью 40 километров в час, а там, где 40 километров в час, – 20 километров в час, тогда все будет нормально», – советует Михаил Горбачев.

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