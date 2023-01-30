Петербургский завод HYUNDAI продлил режим простоя до конца февраля 2023 года

Производство автомобилей в Петербурге компания Hyundai остановила еще в марте прошлого года.

Сейчас автопроизводитель не комментирует ситуацию, но сообщил, что режим простоя продлевается до конца февраля. Об этом со ссылкой на приказ компании сообщил ТАСС.

«Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 года. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании», — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что сокращения на заводе продолжаются, но сама компании старается искать возможности снова запустить производство.