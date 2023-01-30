Калининградский «Автотор» начал выпускать китайский городской седан Kaiyi E5

Предположительно, на предприятии будут выпускать и другие модели китайской марки.

Пока же стартовала сборка седана Kaiyi E5. Для модернизации линии инвестировали свыше 100 млн рублей. Новинка является седаном С-класса с рекордной для сегмента длиной колесной базой – 2,7 метра.

Этот автомобиль представили в конце 2021 года. У него имеется независимая передняя и задняя подвески, а в движение седан приводится турбомотором объемом 1,5 литра.

Его мощность составляет 147 лошадиных сил, работая в паре с вариатором или шестискоростной механикой. Других двигателей в моторной гамме не заявлено.

Продажи Kaiyi E5 запланированы на первый квартал. Дату старта продаж, цены и комплектации объявят позднее.