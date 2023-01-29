Чем литой диск отличается от штамповки?

Автомобильное колесо состоит из двух основных частей – резиновой шины и металлического колёсного диска. Диски выпускаются методом штамповки из обычной стали и методом отливки в формы из специального сплава алюминия и магния с техническими присадками.

Из-за используемого в изготовлении недорогого материала и простой, более механизированной технологии производства, штампованные в два-три раза дешевле литых.

Мода на литые диски пришла в 90-е годы прошлого века, когда определённый сегмент населения начал рассматривать личный транспорт, а особенно корпоративный (имиджевая задача автомобиля бизнес-класса), не только в качестве средства передвижения, но и в качестве предмета престижа и роскоши.

Основные плюсы и минусы литых дисков

Во-первых, литье выглядит многократно более «дорого», стильно и солидно, респектабельно. Трудно себе представить успешного бизнесмена, руководителя или состоятельного человека на автомобиле с штампованными дисками, которые откровенно выглядят непрезентабельно.

Литые диски изначально при фабричной обработке тщательно тестируются и балансируются. Так что в большинстве случаев купленный литой диск в дополнительной доработке и балансировке не будет нуждаться.

Изловленный из легких металлов диск на два-три килограмма легче по массе. Это существенно снижает инерционность. Поэтому машина быстрее разгоняется и лучше тормозит. Плюс небольшая экономия по расходу топлива из-за снижения общей массы транспортного средства.

Из-за лучшей балансировки и меньшего веса литые диски обеспечивают улучшенные характеристики устойчивости и управляемости на высоких скоростях.

По перечисленным причинам популярность литых дисков растет несмотря на большую стоимость. Однако исходя из статистики, две трети автомобилистов используют штампованные диски, очевидно, штамповка имеет свои плюсы.

Преимущества штампованных дисков

Во-первых, цена в два-три раза меньше. Однако, если брать с учётом колпаков, то цены почти доходят до литья. Для литых дисков колпаки не требуются. Преимуществом штамповки является более дешевое обслуживании и ремонтопригодность.

При ударах штамповка сминается и ее легко выправить. Считается, что деформация диска при ударе позволяет снизить риск повреждения подвески, но этот вопрос спорен, ведь литье имеет меньшую массу (инерция удара).

Специалисты рекомендуют для передвижении по городу на личных автомобилях или машинах бизнес-класса литье. Из-за хрупкости и сложности в обслуживании, для коммерческого транспорта литье практически не применяется.