Китайские автомобили Chery очень популярны в России благодаря высокой комфортабельности и безопасности. Автоконцерн осуществляет выпуск новых моделей бренда, с еще более совершенным оснащением и дизайном. Технические параметры китайских машин Чери не уступают ведущим европейским маркам авто.

Предложения дилера

Автомобили Chery привлекательные и удобные, и цены на них сравнительно невысокие. Оценить достоинства Чери можно, посетив дилерский центр, при прохождении тест-драйва. Сегодня официальный дилер Chery предлагает новые автомобили Чери по доступной стоимости. Ознакомиться подробнее с особенностями и преимуществами конкретных моделей покупатели могут на сайте автосалона или, позвонив по контактному телефону.

Автомобили Чери имеют стильный внешний вид, хорошее оснащение, отличное качество и оптимальную стоимость. На сегодняшний день представлен модельный ряд Чери в Чехове по приемлемым ценам. В каталоге можно выбрать автомобиль с подходящей комплектностью и купить в кредит.

Обращаясь к автодилеру, клиенты получают отличный сервис, большой спектр услуг и гарантию от производителя. В настоящее время купить Chery Tiggo 4 Pro можно по рекомендованной изготовителем цене, что существенно ниже средних цен на авторынке. Менеджеры компании всегда очень внимательны к клиентам, бесплатно проконсультируют по любым интересующим вопросам. Они с удовольствием помогут клиентам выбрать автомобиль и оформить покупку на наиболее выгодных условиях.

Преимущества приобретения машины у автодилера

В дилерском центре «Альфа-Сервис Зубово» покупатели пользуются многими преимуществами:

доступностью и безопасностью новых машин;

юридической чистотой сделки;

оптимальными ценами;

оригинальными деталями и оснащением;

выгодными условиями кредитования.

В автосалоне оказываются дополнительные услуги для машин и техподдержка, на основе стандартов Чери, с предоставлением гарантии автопроизводителя. В «Альфа-Сервис Зубово» оперативно оформят всю документацию, со страховкой, проведут тест-драйв понравившихся автомобилей, помогут с подбором комплектации. Можно прислать заявку через сайт, чтобы получить консультацию специалиста, который ознакомит покупателей с техническими параметрами машин и условиями покупки. Специалисты компании всегда рады помочь клиентам.