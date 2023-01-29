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Антикоррозийная обработка автомобилей Рено

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Каждому автовладельцу хочется, чтобы его транспортное средство как можно дольше сохранило эксплуатационные качества, которые во многом зависят от состояния металлических элементов. Так что желательно обеспечить дополнительную антикоррозионную защиту, особенно в уязвимых для ржавчины местах.

Даже если владелец не намеревается ездить на одной машине всю жизнь, что сегодня не в моде, то сохранить товарный вид и кондицию автомобиля полезно на случай продажи. Это позволит сэкономить часть средств на приобретении новой машины.

В данном контексте антикоррозийная обработка Рено Дастер – полезная инвестиция.

Нужно ли делать антикоррозийную защиту нового автомобиля?

В народе сложилось мнение, что импортные автомобили европейского и японского производства – это гарантия качества, так что и антикор ожидаемо должен быть проведен на совесть. К сожалению, в эпоху глубокого разделения труда не существует полностью немецких или японских, французских машин. Комплектующие изготавливают заводы по всему миру (где дешевле рабочая сила), а сборка обычно производится в регионе продаж.

Так что с качеством антикоррозийной обработки могут возникать проблемы. Поэтому, чтобы днище не проржавело насквозь в ближайшее время, полезно озаботиться антикором. Остается решить вопрос – можно это сделать самостоятельно и сэкономить или все-таки лучше обратиться к профессионалам?

  • Антикоррозийная обработка автомобиля – сложный технологический процесс.
  • В частном гараже отсутствует необходимое оборудование для полноценной очистки, мойки, сушки и герметичного покрытия мастикой подлежащих защите от коррозийных явлений элементов.
  • Поэтому самодельный антикор, по мнению опытных автомобилистов – это время и деньги на ветер. Под плохо приставшей мастикой ржавчина развивается не хуже, чем на неокрашенном металле.

В данном контексте скупой платит дважды, как гласит народная мудрость. Кроме того, автомобиль с пробегом, да еще и проржавевший, продать удастся только по сильно заниженной стоимости. Не зря же продавцы придают огромное значение предпродажной подготовке. Проблема в том, что современные инструменты позволяют легко обнаружить наспех закрашенные, но прогнившие места.

Где лучше проводить антикоррозийную обработку

Ответ довольно прост. Лучше всего в официальном сервисном центре бренда, а если нет такового в доступности – в сервисных центрах, специализирующихся на антикоре бренда имеющегося автомобиля.

Конечно, есть водители, которые разбираются в техобслуживании не хуже опытных специалистов СТО. Но сегодня такое явление все больше становится редкостью. Зачем напрягаться, если любой сервис доступен?

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