Антикоррозийная обработка автомобилей Рено

Каждому автовладельцу хочется, чтобы его транспортное средство как можно дольше сохранило эксплуатационные качества, которые во многом зависят от состояния металлических элементов. Так что желательно обеспечить дополнительную антикоррозионную защиту, особенно в уязвимых для ржавчины местах.

Даже если владелец не намеревается ездить на одной машине всю жизнь, что сегодня не в моде, то сохранить товарный вид и кондицию автомобиля полезно на случай продажи. Это позволит сэкономить часть средств на приобретении новой машины.

В данном контексте антикоррозийная обработка Рено Дастер – полезная инвестиция.

Нужно ли делать антикоррозийную защиту нового автомобиля?

В народе сложилось мнение, что импортные автомобили европейского и японского производства – это гарантия качества, так что и антикор ожидаемо должен быть проведен на совесть. К сожалению, в эпоху глубокого разделения труда не существует полностью немецких или японских, французских машин. Комплектующие изготавливают заводы по всему миру (где дешевле рабочая сила), а сборка обычно производится в регионе продаж.

Так что с качеством антикоррозийной обработки могут возникать проблемы. Поэтому, чтобы днище не проржавело насквозь в ближайшее время, полезно озаботиться антикором. Остается решить вопрос – можно это сделать самостоятельно и сэкономить или все-таки лучше обратиться к профессионалам?

Антикоррозийная обработка автомобиля – сложный технологический процесс.

В частном гараже отсутствует необходимое оборудование для полноценной очистки, мойки, сушки и герметичного покрытия мастикой подлежащих защите от коррозийных явлений элементов.

Поэтому самодельный антикор, по мнению опытных автомобилистов – это время и деньги на ветер. Под плохо приставшей мастикой ржавчина развивается не хуже, чем на неокрашенном металле.

В данном контексте скупой платит дважды, как гласит народная мудрость. Кроме того, автомобиль с пробегом, да еще и проржавевший, продать удастся только по сильно заниженной стоимости. Не зря же продавцы придают огромное значение предпродажной подготовке. Проблема в том, что современные инструменты позволяют легко обнаружить наспех закрашенные, но прогнившие места.

Где лучше проводить антикоррозийную обработку

Ответ довольно прост. Лучше всего в официальном сервисном центре бренда, а если нет такового в доступности – в сервисных центрах, специализирующихся на антикоре бренда имеющегося автомобиля.

Конечно, есть водители, которые разбираются в техобслуживании не хуже опытных специалистов СТО. Но сегодня такое явление все больше становится редкостью. Зачем напрягаться, если любой сервис доступен?