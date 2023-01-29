В Казахстане отказываются продавать автомашины KIA, HYUNDAI и LADA россиянам в 2023 году

Оказалось, что имея российский паспорт в Казахстане не получится приобрести новый автомобиль в дилерском центре.

Это выяснил портал Autonews.ru, корреспондент которого под видом обычного покупателя обращался в автосалоны. Оказалось, что россиянам не продают автомобили в дилерских центрах Hyundai, Kia, Toyota, Chery, Volkswagen, а также LADA.

Многие дилеры стараются пояснить, что это невозможно по ряду причин, а некоторые автосалоны и вовсе не пытаются назвать причину отказа.

Среди причин отказа называют сложности с оформлением документов, либо предлагают осуществить покупку с помощью знакомого или родственника с местным паспортом.