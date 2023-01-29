«Автовзгляд» перечислил 7 дешевых кроссоверов, прибывших в РФ по параллельному импорту

Специалисты изучили предложения на российском рынке, которые стали доступны благодаря параллельному импорту.

В России за счет этой программы появилось очень много новых моделей, которые ранее предлагались на авторынке. Портал «Автовзгляд» решил сделать подборку недорогих и интересных кроссоверов, которые можно купить в стране в этом году.

Так, открыл список купеобразный кросовер Samsung XM3, который представляет собой «Аркану» для корейского рынка. Россиянам автомобиль предлагают по цене от 2,35 млн рублей.

Китайская версия Skoda Karoq под названием Jetta VS5 также доступна в РФ и продается по цене от 2,38 млн рублей. Также можно присмотреться к покупке компактного Nissan Kicks, который выпускается в Мексике.

Он продается по цене от 1,89 млн рублей. В списке еще оказался Toyota Rush за 2,2 млн рублей, Hyundai Casper, который доступен по цене от 1,05 млн рублей, Chevrolet Captiva из ОАЭ за 2 млн рублей и европейская версия Hyundai Bayon, доступная для покупки от 2,14 млн рублей.