Дочерняя компания АвтоВАЗа снова начала производство внедорожников LADA Niva Bronto.

Это самая дорогая и внедорожная версия модели Niva Legend. О том, что «ВИС-Авто» возобновила выпуск внедорожников LADA Niva Bronto стало известно в сообщении паблика Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Инсайдеры часто предоставляют достоверную информацию касательно российских машин.

По информации источника, автомобили начали выпускать в двух версиях, предположительно Luxe и Prestige.

В комплектации Luxe есть кондиционер, подогрев сидений и 15-дюймовые колесные диски.

В Prestige к этим опциям добавятся пластиковые бамперы, накладки на колесные арки и изменённая радиаторная решетка.

В качестве опции можно заказать окрас кузова «Камуфляж» и сертифицированное оборудование.

В отличие от прошлой версии Bronto, новинка была оснащена новым блоком управления климатом, шумоизоляцией, сиденьями и панелью приборов.