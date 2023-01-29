Правительство России продлит разрешение на выпуск упрощенных автомобилей в РФ в 2023 году

В прошлом году в качестве поддержки автопрома на фоне введенных санкций было принято решение разрешить автопроизводителям выпускать упрощенные автомобили.

В этом году в правительстве рассматривают возможность продления выпуска упрощенных машин, но требования могут изменить, о чем со ссылкой на источник написали «РИА Новости».

До 1 февраля этого года еще действуют упрощенные требования к производству машины, но позже их планируют продлить, но с некоторыми изменениями.

Напомним, что сейчас автомобили могут выпускать без систем ABS, ESP и Эра Глонасс, а также можно выпускать машины с неэкологичными двигателями.

При этом специалисты говорят, что если подобные требования будут действовать и дальше, то это негативно скажется на безопасности дорожного движения, а особенно в сегменте такси.

«Мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране» — пишут РИА Новости.