Водители в РФ получат штраф до 15 тысяч рублей за хранение авторезины на подземной парковке

При этом сумма штрафа за нарушение правила для юридических лиц составит 400 тыс. рублей.

Специалист по пожарной безопасности и основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых рассказал РИА Недвижимость о запрете на хранение автомобильных шин на подземной парковке.

В России хранить шины в указанном месте запрещено и даже предусмотрен внушительный штраф. Физические лица рискуют получить штраф в размере 15 тыс. рублей, а юридические – до 400 тыс. рублей.

Как пояснил специалист, на подземных стоянках запрещено хранение горючих, крупногабаритных и легковоспламеняющихся материалов, в числе которых летняя и зимняя резина.

Хранение автомобильных шин должно быть в отдельных помещениях. За повторное нарушение правила штраф увеличится до 20 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно для физлиц и юрлиц.