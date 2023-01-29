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Водители в РФ получат штраф до 15 тысяч рублей за хранение авторезины на подземной парковке

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При этом сумма штрафа за нарушение правила для юридических лиц составит 400 тыс. рублей.

Специалист по пожарной безопасности и основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых рассказал РИА Недвижимость о запрете на хранение автомобильных шин на подземной парковке.

В России хранить шины в указанном месте запрещено и даже предусмотрен внушительный штраф. Физические лица рискуют получить штраф в размере 15 тыс. рублей, а юридические – до 400 тыс. рублей.

Как пояснил специалист, на подземных стоянках запрещено хранение горючих, крупногабаритных и легковоспламеняющихся материалов, в числе которых летняя и зимняя резина.

Хранение автомобильных шин должно быть в отдельных помещениях. За повторное нарушение правила штраф увеличится до 20 тыс. и 800 тыс. рублей соответственно для физлиц и юрлиц.

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