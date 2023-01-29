Преимущества и недостатки работы в Польше водителем

Трудовая миграция в Польшу стала популярной еще несколько десятилетий назад. Когда-то украинцы, не зная языка и не имея загранпаспорта, ехали нелегально в соседнюю страну на поиски вакансий. Сейчас же процедура получения визы стала гораздо проще, и иностранные соискатели могут на полноправных условиях мигрировать за границу.

Трудоустройство водителей в Польше

Очень популярна работа водителем в Польше. Имея водительское удостоверение с открытой категорией С, D либо Е, любой украинец сможет найти себе достойную вакансию. Чтобы управлять грузовиком на территории Европы, необходимо иметь специальное разрешение – код 95 для водителей. На странице https://startruck.pl/ собрана вся необходимая информация о данном документе.

Различают несколько категорий водителей в ЕС:

сотрудники местных служб доставки;

работники строительных компаний, перевозящие заказы по городу;

междугородние перевозчики;

международные автомобилисты.

В зависимости от локации выполнения своих рабочих обязанностей, водители могут зарабатывать от 5000 злотых до 12000 злотых в месяц.

Трудности работы водителем в Польше

Для официального трудоустройства необходимо иметь лицензию, заключение медицинского учреждения и действующие права. Больше всего правил для дальнобойщиков, управляющих тяжёлыми грузовиками. Такие водители помимо прочего обязаны пройти специальное обучение на код 95:

длинный курс на код 95, о котором написано на сайте https://startruck.pl/kod-95-dlinnyj-kurs. Обучение водителей, открывших категорию «С» после 09.09.2009 года. Такой курс проходится одноразово и длится 4 недели. Более подробно об этом расскажут сотрудники автошколы «У Марка». короткий курс на код 95, о котором можно узнать на странице https://startruck.pl/korotkij-kurs-kod-95. Обязательная 5-дневная переподготовка автомобилистов, которые открыли категорию «С» ранее 09.09.2009 года.

Профессиональные курсы не являются обычной формальностью, поэтому к ним стоит отнестись серьёзно. После прохождения длинного курса на код 95 все водители проходят проверку знаний. Результаты тестов на код 95 определят уровень ответственности каждого курсанта и его готовность вести трудовую деятельность.

Преимущества работы в Польше водителем

Главное преимущество – высокий доход. Самые хорошие зарплаты ждут водителей международного сообщения – более 10000 злотых в месяц. Такие сотрудники работают вахтовым методом и за один рейс могут посетить несколько стран Европы.

В процессе выполнения перевозок, дальнобойщики могут увидеть мир своими глазами. Многие считают, что данная работа идеальна исключительно для одиноких мужчин, у которых нет семьи и детей. Однако, согласно статистике, у большинства дальнобойщиков есть семьи.

Работают международники по графику 4 х 1, то есть 4 недели проводят за рулём, а неделю – дома.

Сложно ли работать в Польше украинцу

По сравнению с остальными странами Европы именно Польша считается самой привлекательной для трудоустройства украинцев. Соседнее государство имеет множество ощутимых преимуществ, в том числе схожесть языков и менталитета, географическая близость и дружественность. Стать частью польской культуры сможет любой украинец и для этого не нужно многолетней адаптации.

Заработные платы в Евросоюзе достаточно высокие, поэтому граждане СНГ стараются найти варианты получения вида на жительство в Польше. Правительство страны делает всё возможное, чтобы помочь всем желающим. Для этого предлагается официальное трудоустройство, медицинское обеспечение иностранцев и равные условия социальной защиты.