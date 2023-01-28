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Хэтчбек Lada XRay официально отправился в отставку

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Lada XRay сняли с производства еще летом прошлого года, также была удалена его страничка с сайта компании, но до настоящего времени модель была в продаже.
ТАСС со ссылкой на РОАД написало, что в РФ остались единичные экземпляры, и можно сказать, что хэтчбек Lada XRay официально отправлен в отставку.

Lada XRay начали производить в 2015 году, в начале 2016 года он поступил в продажу, а через два года появилась кросс-версия высокого хэтчбека, которая предлагалась с 1,8-литровым 122-сильным мотором или 1,6-литровым 106-сильным агрегатом.

Классический Lada XRay был доступен с 1.6 и 1.8-литровыми силовыми агрегатами мощностью 106 и 122 л.с. Также была доступна версия с 1,6-литровым двигателем Renault, который выдавал 114 л.с.

lada Lada Xray
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