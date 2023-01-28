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Bloomberg: Китай стал третьим в списке крупнейших поставщиков автомашин за 2022 год

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В 2022 году КНР вошла в тройку лидеров по поставке автомобилей на глобальный рынок.
По данным Bloomberg, в прошлом году на глобальный рынок Китай отправил 2,5 млн автомобилей, таким образом страна заняла третье место уступив Японии и Германии.

Четвертое и пятое место досталось Южной Корее и США.

В Bloomberg отметили, что больше всего продаж авто из Китая фиксируются в странах Ближнего Востока и в Латинской Америке.

В ЕС покупают в основном электрокары Tesla, которые, произведены на заводе компании в Китае, и машины европейских марок, выпущенные в КНР.

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