В автосалонах LADA появились недорогие седаны LADA Granta 2022 года выпуска

Дилерские центры марки Lada начали предлагать скидки на седаны Granta, причем некоторые продавцы готовы уступит от 20 до 30 тыс. рублей, но только на модели выпущенные в 2022 году.

По данным портала Quto, цены скинули только на Lada Granta 2022 года выпуска, которые сейчас можно купить за 710 тыс. рублей, причем некоторые дилеры вместо скидок предлагают комплект зимних колес.

Стоит отметить, что в начале января цены на Lada Granta достигали минимум 810 тыс. рублей, а это намного дороже чем рекомендованная розничная цена.

Напомним, сейчас Lada Granta доступна только с 1,6-лировым 90-сильным мотором и механической коробкой передач.