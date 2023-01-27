Как выбрать профессиональный инструмент?

После покупки автомобиля необходимо подготовиться к возможным неполадкам, периодической замене или ремонту различных запчастей. Для этого надо располагать качественными инструментами.

Критерии выбора комплекта

Автолюбители и владельцы СТО имеют возможность выбрать разнообразные инструменты и оборудование на сайте toolsprof.pro. При покупке комплекта инструментов для машины нужно руководствоваться следующими критериями:

Форм-фактор кейса. Попросту говоря, это размеры и форма коробки, в которой хранятся все инструменты. При наличии отсека в авто для размещения такого комплекта надо предварительно определить его габариты, чтобы предотвратить произвольное перемещение чемодана по салону во время движения по неровной дороге.

Качество сборки. Профессиональный инструмент изготавливается из хром-ванадиевого сплава или других материалов, обеспечивающих повышенный запас прочности. Такие наборы оптимальны для частого использования автовладельцами и сотрудниками мастерских по ремонту машин.

Производитель и наличие гарантийного обслуживания. Качество инструмента преимущественно зависит от компании, а не от страны изготовления. При покупке оригинального набора от известного бренда не имеет значения, выпущен ли он в Китае или Германии – качество сборки в обоих случаях будет высоким.

Самые нужные инструменты

В число наиболее распространенных автоинструментов входят:

Рожковые ключи. Они необходимы для работы с болтовыми соединениями. Чаще всего ремонт автомобилей выполняется с использованием рожковых ключей размерами от 6 до 18 миллиметров. Но лучше выбрать полный набор с размерами от 6 до 32 миллиметров.

Отвертки. Они бывают шлицевыми и крестовыми. Комплект автомобилиста должен включать в себя как минимум две отвертки разных типов, с помощью которых можно откручивать винты различного диаметра.

Шарнирно-губцевые инструменты. Данная категория включает в себя пассатижи, бокорезы и зажимные шпицы. Желательно наличие нескольких таких изделий, различающихся размерами и формой.

Торцовые головки. Они применяются для работы с гайками и болтами.

При выборе профессиональных инструментов для ремонта авто предпочтение следует отдавать изделиям известных производителей. Бюджетные наборы недолговечны, так как изготавливаются из дешевых низкокачественных материалов.