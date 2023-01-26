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В РФ начались продажи Suzuki Vitara по цене 2,9 миллиона рублей

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Речь идет о гибридном кроссовере Suzuki Vitara, который ранее не предлагали для российского рынка.

Гибридный Suzuki Vitara выпускали для европейского рынка, но теперь его можно приобрести и в России.

В частности, в сети нашли объявление от дилера из Нижнего Новгорода, который предлагает купить гибридный кроссовер Suzuki Vitara по цене 2,9 миллиона рублей, пишет «Газета.Ru».

В машине установлен мягкий гибрид с 1,4-литровым турбированным двигателем и 48-ваольтовым стартер-генератором. Суммарная мощность установки составляет 129 л.с.

Suzuki Vitara
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