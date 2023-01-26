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В Тульской области выпустили 100-тысячный автомобиль марки Haval

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25 января с конвейера завода HAVAL в Тульской области сошел 100 000-й автомобиль. Им стал городской кроссовер HAVAL Jolion в цвете «магматический красный» с полным приводом.

HAVAL Jolion – бестселлер бренда в России: в 2022 году было продано 17 112 моделей, что стало абсолютным рекордом HAVAL. Городской кроссовер вошел в топ-3 по продажам осенью 2022 и в топ-6 по итогам года1. Производство HAVAL Jolion локализовано на заводе в Тульской области. Модель входит в программу государственного льготного автокредитования, предоставляемую Министерством промышленности и торговли РФ.

«Сегодня мы отмечаем историческую веху. Она подчеркивает тот большой путь, который мы прошли. Компания HAVAL приступила к строительству собственного завода сразу, как пришла в Россию. Завод начал работу в 2019 году, став нашим первым зарубежным предприятием полного цикла. Спустя три года мы достигли 100 000 произведенных автомобилей. Мы с радостью переходим этот рубеж и готовимся к новым достижениям» — сказал президент HAVAL в России Чжан Цзюньсюе.

В Тульской области выпустили 100-тысячный автомобиль марки Haval В Тульской области выпустили 100-тысячный автомобиль марки Haval

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