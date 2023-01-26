Такое положение могут внести в новый «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

На то, что ГИБДД РФ может начать штрафовать автомобилистов за неисправность системы ABS в 2023 году, обратил внимание журнал «За Рулем».

Стоит отметить, что перечень неоднократно дорабатывали и изменяли, и последняя версия может быть одобрена, тогда как в силу он вступит уже 1 марта этого года.

В этом перечне есть такая критичная неисправность как неработающая система ABS. Определить это сотрудники ГИБДД смогут по горящему индикатору на приборной панели.