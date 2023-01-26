АВТОВАЗ запустил продажи обновленных коммерческих пикапов на базе LADA Niva Legend

Российский автопроизводитель сообщил о запуске продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых дочерней компанией АО «АВТОВАЗ» — АО «ПСА ВИС-АВТО».

Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью – 800 кг – обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.

«Эти автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80-100%, поэтому для пикапов на базе LADA NIVA Legend было проведено усиление кузова, доработана конструкция соединения кабины с полурамой. Многолетняя работа спасательных пикапов в различных городах России и на различных промышленных предприятиях подтвердила надежность и прочность кузова – это позволило увеличить грузоподъемность и коммерческих версий» — рассказали в компании.