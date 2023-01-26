Китайская Changan в I полугодии 2023 года представит в РФ лифтбек и два кроссовера

Китайские компании стараются наращивать долю на российском рынке, а в сложившихся условиях предложить россиянам новые модели, которые могут завоевать рынок.

Китайская компания Changan намерена уже в первом полугодии предложить россиянам новинки, причем в стране планируется начать продавать не одну, а сразу несколько новых моделей.

Так, ссылаясь на информацию пресс-службы компании Российская газета написала, что в первом полугодии в РФ выйдут автомобили Uni-V, CS85 и CS95.

Первый является лифтбеком, а последние это кроссоверы.