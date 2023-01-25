Бинарные опционы и отзывы трейдеров: как правильно выбрать торговую площадку?

Бинарные опционы появились около 5 лет назад и мгновенно стали популярными. Торговать ими гораздо проще, чем на рынке Форекс. Прибыль фиксированная, для ее получения нет необходимости заканчивать институт или проходить углубленное обучение. Однако, несмотря на простоту финансового инструмента получить доход удается единицам. Стоит разобраться, почему многие теряют крупные суммы, как сократить издержки и выбрать надежного брокера.

Определение, особенности, виды

Бинарные опционы отличаются от классических финансовых инструментов. Трейдер ничего не покупает на международном рынке и не продает. Для получения профита ему нужно спрогнозировать, где окажется ценовая кривая «вверху» или «внизу» по истечении срока действия контракта.

Доходность сделок стартует с 10%, достигая 100% и более. Зависит от типа выбранного контракта.

Вверх/Вниз – для получения выплаты нужно, чтобы цена актива за указанное время выросла/снизилась;

Касание – устанавливаются определенные уровни, трейдер должен спрогнозировать, сможет ли кривая приблизится к верхней/нижней планке за время экспирации;

Цифровой – для начисления профита нужно спрогнозировать котировку, которой достигнет цена актива;

Тиковый – инвестору нужно угадать, сколько тиков пройдет кривая;

In/Out – инвестор прогнозирует диапазон, в котором будет двигаться цена.

Одновременно контракты могут быть кратко, средне, долгосрочные. При заключении сделки указывается время. Срок экспатриации может быть от 30 секунд до нескольких дней. Выбирается инвестором самостоятельно, исходя из аналитических данных и прогноза.

Как выбрать брокера?

Важно не только получить профит, но и вывести деньги. Необходимо выбрать надежного партнера, тогда удастся избежать мошенничества и слива депозита. Прежде чем изучать условия, рекомендуется убедиться в наличии и подлинности лицензии. Следует посетить сайт регулятора и найти в списке контролируемых компаний владельца проекта. Можно также воспользоваться различными рейтингами, к примеру, портал о бинарных опционах Биниум.ру предлагает широкие подборки различных брокеров, а также обзоры и отзывы на них.

Не стоит рассматривать к регистрации проекты с разрешениями от Кюрасао, Вануату. Они априори будут ненадежными. Лучше сотрудничать с брендами, работающими по сертификатам от ЦРОФР, CySEC, FMA, AFM, FCA. Такие брокеры редко обманывают трейдеров. При возникновении спорных ситуаций можно подать жалобу и получить компенсацию.

На втором этапе следует убедиться в хорошей репутации компании. Нужно изучить отзывы новичков и опытных инвесторов. Брать во внимание следует комментарии, опубликованные на независимых форумах и сайтах. Важно, чтобы отзывы были написаны реальными людьми. Отличить их от ботов легко. В них много деталей, представлены скриншоты выплат или доказательства обмана, присутствует ненормативная лексика, ошибки при написании слов, опечатки.

При наличии многочисленного негатива, касающегося сроков вывода, мошенничества, рисования котировок, проскальзываний, лучше поискать другие варианты для трейдинга. Следует помнить, что о каждом торговом портале будут негативные отзывы. Важно, чтобы положительных было гораздо больше, а специальные менеджеры работали с отрицательными комментариями, связывались с недовольными клиентами, решали проблемы.

Если большинство трейдеров хвалят брокера, можно рассмотреть условия. При наличии бесплатного обучения, депо-счета, функциональной платформы, имеет смысл пройти регистрацию, внести минимальный депозит и заключить несколько контрактов. Затем принять решение о продолжении сотрудничества или поиске других вариантов.