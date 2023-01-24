Китайский бульдозер Zoomlion ZD220-3 в России

Китайский производитель гусеничного оборудования Zoomlion выпустил бульдозер третьего поколения в соответствии с действующей программой модернизации. Новая модель на несколько тонн тяжелее предыдущих версий. При ее конструировании были учтены технические решения, основанные на опыте применения предшественников в России.

Описание модели

Широкое применение бульдозерной техники ZD220-3 обусловлено ее техническими параметрами. Зумлион используют не только для дорожного строительства, но и при ведении горных разработок в карьерах. При помощи оборудования производят перемещение грунта и других строительных материалов. ZD220-3 не заменим при возведении насыпей и отвалов.

Бульдозер zoomlion отличается большой массой, что позволяет с его помощью сносить устаревшие сооружения, проводить демонтаж дорожных покрытий. Благодаря регулированию высоты отвала можно расчищать территорию и выкорчевывать старые деревья.

Особенностью новой системы считается использование уникальной силовой установки Cummins NT855-C280 (BC3). Мощный мотор приобрел популярность после успешной системы эксплуатационного обслуживания. В процессе работы двигатель издает минимальное количество шума, отличается безопасностью и пониженным потреблением топлива.

Ходовая часть модели базовой комплектации универсальна. Маневренность спецтехники достигается за счет жесткой балансирной подвески. По заказу может быть дополнительно установлена система, которая предотвращает проскальзывание гусеничной ленты. Это обеспечивает устойчивость бульдозера zoomlion на разных поверхностях.

Кабина имеет шестигранную форму, благодаря чему оператор будет иметь отличный обзор. По запросу клиента можно установить защиту кабины от случайного опрокидывания и попадания в нее твердых предметов. При необходимости эксплуатировать оборудование в сложных климатических условиях производитель рекомендует заказать установку системы кондиционирования. Подробнее о машене можно посмотреть здесь https://zoomlion.tech/vehicle-listing/buldozer-zoomlion-zd220-3-s-odnostoechnym-ryhlitelem-dvs-cummins-pryamoj-otval/.

Технические характеристики

На какие параметры нужно обращать внимание при покупке спецтехники:

масса оборудования – 23600 кг;

тип отвала – прямой наклоняемый;

вид ходовой части – гусеничный;

объем отвала – 6,4 м³;

модификация мотора – NTB55-C280(BC3), модель изготовлена международной корпорацией Cummins;

мощность, указанная в технической документации – 175 кВт/об/мин;

скорость вращения мотора – 1800 кВт/об/мин;

минимальный расход топлива – 208 г/кВт.ч;

давление на грунт – 76 кПа.

Цена новой модели Zoomlion ZD220-3 зависит от выбранной комплектации. В каталоге https://zoomlion.tech/body_type/buldozery/ комании АмурТехИмпорт (официальный дистрибьютор бульдозеров Zoomlion в России) всегда есть выгодные предложения. Приобрести спецтехнику можно в лизинг. Для уточнения условия оставляйте заявку на сайте или звоните по указанным телефонам. Доставку оборудования осуществляют по всей России.

Виды

В зависимости от условий эксплуатации предлагаем рассмотреть следующие модификации:

В нашем магазине можно купить бульдозер ZD220-3. Он предназначен для ведения работ в регионах, расположенных в жарких климатических зонах. В машине установлена система кондиционирования. Есть специальный бак для запасов воды. Модель бульдозера ZD220(L)-3 разработана для использования в суровом климате. Комплектация предусматривает наличие впускного подогревателя, топливный шланг и фильтр имеют функцию подогрева. Версия ZD220S(H)-3 используется на болотистых почвах. Модель ZD220F-3 рекомендована для лесных зон. Предусмотрена система защиты кабины при случайном опрокидывании. Комплектация включает наличие механической или гидравлической лебедки.

Стоимость каждой модели указана в прайсе на сайте https://zoomlion.tech/. Навесное оборудование в базовой комплектации представлено прямым отвалом.