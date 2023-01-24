Где заказать сервисное обслуживание и ремонт ограничителя грузоподъемности крана?

К популярной спецтехнике относятся краны, которые используются для поднятия крупногабаритных конструкций и тяжелых грузов на высоту, для их перемещения в пространстве. Представленная техника укомплектована большим количеством технических узлов. Один из них – ограничитель грузоподъемности. В технически исправном состоянии он обеспечивает безопасность при проведении такелажных работ.

Если ограничитель грузоподъемности крана вышел из строя, то нужно своевременно провести ремонт. В противном случае может произойти обрушение крана при поднятии «мертвого груза». За профессиональной помощью обратиться стоит в компанию «АмурСервисТехника». Представленная компания оказывает полный комплекс услуг:

сервисное обслуживание ОГП;

диагностика;

ремонт ограничителя грузоподъемности.

Если вы хотите записаться на ремонт, то проходите на официальный сайт компании https://амуртех.рф/dopolnitelno/vosstanovitelnye-raboty/remont-ogp-krana. Здесь необходимо заполнить специальную форму. Укажите номер для связи или адрес электронной почты. Вы можете в рабочее время связаться напрямую с сотрудниками сервисного центра для консультации и оформления заявки по указанным на сайте телефонам.

Почему стоит заказать ремонт ОГП в компании АСТ?

Представленная компания работает на российском рынке на протяжении более 10 лет. Она занимает лидирующие позиции в сфере сервисного обслуживания и ремонта специализированной и грузовой техники. Она располагает опытными мастерами разного профиля, современным оборудованием. Для выполнения ремонтных работ используются только проверенные технологии. Это позволяет гарантировать надежность и долговечность восстановленных узлов. После завершения работы все клиенты получают долгосрочную фирменную гарантию.

Перед началом любого ремонта проводится комплексная диагностика. Это позволяет выявить точную причину поломки, определить ее масштаб и выбрать наиболее эффективный, экономически выгодный способ решения проблемы. После завершения восстановительных работ выполняется комплексное опробование. Благодаря имитации срабатывания датчиков, определяется, насколько качественно выполнен ремонт. В последующем выполняется контроль отработки исполнительных механизмов.

Компания «АмурСервисТехника» гарантирует качественное и быстрое восстановление комплектующих по доступным ценам. Для оформления заявки проходите на сайт амуртех.рф.