Качественные б/у автозапчасти для Range Rover Sport L320

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Противотуманка

Благодаря конструктивным особенностям, фары легко противостоят туману. Приборы отражают свет под особым углом, чтобы он не отражался, и водителю не мешало водить авто в темное время суток. Также световое оборудование помогает при сильных ливнях. Противотуманные фары эффективны в неосвященных участках улиц ночью.

Фары могут выйти из строя по нескольким причинам:

Коррозия или окисление.

Отсутствие контакта в реле.

Поломка лампочки.

Плохой контакт.

Руль

Устройство для управления авто обеспечивает простоту и удобство вождения, а также безопасность пассажиров. Неуправляемая машина может пострадать от некачественных дорог. Хотя подвеска автомобиля сглаживает удары снизу, большая часть из них попадает на узлы рулевого управления.

Признаки неисправности работы руля:

Биение руля при движении.

Усиливающийся стука передней части машины во время движения.

Износ крестовины.

Посторонние шумы при повороте.

Трудно поворачивать руль или это делается с рывками.

Резистор отопителя печки

Прибор регулирует частоту вращения вентилятора через блок и его скорость работы. Наиболее часто встречаемой неисправностью является перегорание теплопроводящего тока. Это может произойти из-за пробоя конденсаторов или частых замыканий в монтаже.

Признаки неисправности:

Сгоревшие дорожке на плате.

Появляется характерный запах.

Стирается маркировка.

У сгоревшего резистора поверхность приобретает темный оттенок в воде колец.

Чтобы проверить его состояние, нужно воспользоваться мультиметром. Он покажет точное значение, если щупами прикоснуться к двум сторонам устройства.

Турбина

Механический прибор используется для подачи воздуха под давлением в камеру сгорания. Основной задачей является повышение мощности двигателя на 50%. Агрегат может использоваться в дизельных или бензиновых моторах.

Причины неисправности:

Турбокомпрессор забит пылью и твердыми частицами.

Механические повреждения.

Смазка плохого качества.

Масло перегревается в моторе.

Некачественный бензин.

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