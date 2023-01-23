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Бурение скважин для коттеджа

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Чтобы обеспечить на участке нормальную жизнь, необходимо иметь водоснабжение. Именно по этой причине владельцы частных домов в первую очередь занимаются решением этой проблемы.

Содержание
  1. Требования к системе
  2. Элементы водоснабжения
  3. Типы

Требования к системе

Чтобы вода доходила до потребителя в полном объеме, необходимо выполнить бурение скважины и установить на участке комплекс инженерных сооружений. Он обеспечивает получение воды из природных источников, ее тщательную очистку, транспортировку и подачу к потребителю. Чтобы водоснабжение было регулярным и бесперебойным, работа всей системы должна быть обустроена грамотно.

Самостоятельно организовать данный процесс довольно проблематично, лучше доверить его профессионалам.

Список основных требований к водопроводу:

  • обеспечение потребителя водой требуемого нормами качества;
  • обеспечение необходимого напора воды;
  • высокий коэффициент водоснабжения;
  • минимальные расходы на обслуживание;
  • возможность ремонта системы;
  • устойчивость водоснабжения.

Элементы водоснабжения

Система водоснабжения может состоять из нескольких частей:

  • природного источника;
  • скважины;
  • водоподъемного сооружения;
  • резервуара, в котором собирается вода;
  • очистных сооружений;
  • водовода.

При организации водоснабжения для индивидуального коттеджа не все элементы могут использоваться.

Типы

Если водоснабжение на участке будет организовано посредством скважин, необходимо определить самый оптимальный тип сооружения. Они отличаются по качеству и количеству воды, типу расположения добываемых вод в недрах.

Песочная скважина представляет собой небольшое углубление, имеющее фильтр на трубах. Данный тип водозабора предназначен для подачи воды в домовладение. Система быстро выходит из строя, срок эксплуатации не превышает 5-ти лет. В качестве оборудования используют обычный насос.

Меловая скважина самостоятельно обеспечивает очистку воды, поэтому не требует установки дополнительного фильтра. Бурится углубление на 50-70 метров и обеспечивает подачу воды круглый год.

Артезианскую скважину прокладывают довольно глубоко, до известковых образований. В некоторых случаях глубина достигает более 200 метров. Данный тип позволяет обеспечить домовладение чистейшей питьевой водой на срок до 50-ти лет. Единственный недостаток — высокая цена.

Без воды дом становится безжизненным. Организованное водоснабжение обеспечит комфортное проживание всем членам семьи.

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