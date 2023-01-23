Причины востребованности кредитования под залог ПТС автомобиля

Кредитование с обеспечением в большинстве ситуаций является самым быстрым и простым вариантом получения крупной суммы денег. К подобному решению сегодня могут прибегнуть даже те, чья кредитная история ранее была испорчена. К примеру, займы под залог ПТС автомобиля идеально подходят тем, кто достиг восемнадцатилетнего возраста и имеет в собственности автомобиль.

На данный момент процедура автокредитования упрощена до максимума, достаточно затратить всего несколько часов для того, чтобы получить займ под птс, обратившись в специализированную компанию. Преимущества кредитования под залог ПТС очевидны:

возможность взять крупную сумму денег, которая будет варьироваться в зависимости от состояния транспортного средства и его рыночной цены. Окончательная сумма устанавливается после оценки.

Необходимость подготовить минимум документов. Оформление подобного кредита доступно при наличии паспорта владельца авто и ПТС.

Возможность пользоваться транспортным средством. На таких условиях кредитование максимально выгодно.

Отсутствие значительных переплат. Ставка в данном случае невысока, так как деньги под залог автомобиля предполагается получить с обеспечением.

Оперативность оформления. Традиционно на данную процедуру уходит не так много времени, проводится она в офисе кредитора и деньги можно получить сразу.

Естественно, всегда нужно помнить о том, что подобно любой другой кредитной программе заем под залог ПТС остаётся зоной высокого риска. Вернуть деньги придётся обязательно, иначе машина попросту уйдёт с торгов за долги и из вырученной суммы МФК уже вычтет задолженность, вернув остаток уже бывшему владельцу авто.

Отличие залога ПТС от автокредита

Если деньги выдаются под залог паспорта транспортного средства, то машина остаётся у владельца. Никакие отметки в документе не делаются, единственное ограничение касается невозможности продать ТС на время действия займа. Кредитование под залог машины подразумевает изъятие последней с перемещением её на стоянку. Возвращается автомобиль только при оплате последнего взноса.

Получение займа под залог транспортного средства для многих становится сегодня оптимальным выходом из тяжёлой финансовой ситуации, особенно, когда время на раздумья ограничено. Главное, ответственно отнестись к процессу выбора подходящей компании для сотрудничества.