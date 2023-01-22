Кроссовер Honda CR-V добрался до российских автодилеров

Honda CR-V ранее был самым продаваемым кроссовером в мире, который большим спросом пользовался и в РФ, но со временем модель уступила конкурентам.

Сейчас автомобили Honda не представлены на российском рынке, японская компания задолго до санкций приняла решение постепенно покинуть наш рынок.

Но благодаря параллельному импорту до российского рынка добрался кроссовер Honda CR-V. Его можно заказать за 4 450 000 рублей.

Предлагается версия со 186-сильным мотором с вариатором. С такой силовой установкой городской кроссовер может разгонятся до первой «сотни» за 10,2 сек., максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

В предлагаемой комплектации Honda CR-V есть современные ассистенты, круиз-контроль, парктроники расположенные спереди и сзади, датчики света и дождя и автоматический корректор фар, климат-контроль, обогрев передних кресел и рулевого колеса, а также бесключевой доступ.