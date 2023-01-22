«Известия»: японская Toyota возобновила поставки в Россию автозапчастей

Toyota в Россию начала привозить комплектующие для своих автомобилей, и это уже не параллельный импорт, а прямые поставки автопроизводителя.

Российское подразделение марки Toyota в конце прошлого года разрешило дилерским центрам поставки деталей по параллельному импорту, и возобновила прямые поставки запчастей.

«Известия» ссылаются на судебный иск против «Тойота Мотор», где указано, что компания должна соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей.

В конце прошлого года компания «Тойота Мотор» в суде заявила, что прекратила официальные поставки автомобильных запчастей из-за торговых отношений.

Но теперь дочерняя компания предоставила в суд в качестве доказательств таможенные декларации, в которых указана поставка комплектующих.

Toyota в сентябре 2022 года закрыла свой российский завод и начала сворачивать операции в России, при этом компания не планирует полностью сворачивать в РФ свой бизнес.