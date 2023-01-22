В РФ начался прием заказов на кроссоверы Volkswagen Tharu по цене до 3 млн рублей

Кроссоверы поставляют под заказ из Китая, а их стоимость достигает 3 млн рублей.

О том, что дилеры в России стали предлагать кроссоверы Volkswagen Tharu, стало известно «Российской газете», журналисты которой обнаружили предложения на одном из крупнейших классифайдов.

Отмечается, что все машины поставляют под заказ и их стоимость может достигать 3 млн рублей, но точную цену назовут в день заключения сделки. Volkswagen Tharu для китайского рынка создан на платформе MQB.

Его габариты составляют: 4 453/1 841/1 632 мм, расстояние между осями – 2 680 мм. Двигатель может быть объемом 1,4 и 2,0 литра, а в качестве трансмиссии доступен робот. Система привода может быть на все колеса.