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Страховщики сообщили о проблемах с поставками запчастей для BMW, Mercedes, Nissan и Toyota

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Многие автомобилисты в России еще в прошлом году стали сталкиваться с отсутствием необходимых запчастей для автомобилей.

Особо острая нехватка запчастей наблюдалась и продолжает наблюдаться у дилеров BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche. Опрошенные журналистами «Газеты.Ru» страховщики сообщили, что проблемы с поставками запчастей продолжают наблюдаться.

«Сейчас ситуация с наличием запчастей постепенно улучшается, так как большинство СТО нашли альтернативные каналы поставок. Наиболее проблемными брендами на текущий момент остаются BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche. Соответственно, и сроки по ремонту машин этих марок больше», — говорит вице-президент по автострахованию СК «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Наряду с этим в СК «Макс» отметили, что с проблемой сталкиваются и водители машин Volkswagen (всех моделей, кроме Polo), Mini, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Infiniti и других возрастом не старше трех лет.

источник

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