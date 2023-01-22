16 января из КНР отправили спецпоезд, который везет в Россию 261 кроссовер Geely Monjaro

Geely специальным железнодорожным рейсом в РФ отправила 261 кроссовер Geely Monjaro, автомобили скоро доберутся до дилерских центров.

Geely Monjaro отправили из Китая 16 января, доставку кроссоверов осуществляют на специальном грузовом поезде из города Сиань.

Ожидается, что груз прибудет на станцию Доскино в Нижегородской области через три недели. Исходя из количества дилерских центров Geely в РФ, каждому представителю достанется всего по два кроссовера.

Продажи модели с учетом оформления всех документов должны стартовать в начале весны.

Согласно ОТТС Geely Monjaro в России будет предлагаться с полным приводом и 2,0-литровым турбированным агрегатом с 238-сильной отдачей.

Коробка передач будет только восьмиступенчатая автоматическая Aisin. Уже в базовой комплектации у кроссовера будет бесключевой доступ, климат-контроль и светодиодная оптика.