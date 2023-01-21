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Полис ОСАГО подорожал для российских автомобилистов на 27% в 2022 году

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Данные о продажах предоставил маркетплейс «Сравни.ру». В отчете, с которым знакомились журналисты «Известия», указали средний возраст застрахованного авто и покупателя полиса.
В России в прошлом году ОСАГО подорожало на 27%. Это усредненный показатель, который фигурирует в отчете финансового маркетплейса.

Средний возраст автомобиля, который страховали через онлайн-сервис, составил 11 лет, а возраст покупателя полиса 43 года.

Больше всего через «Сравни.ру» оформляли ОСАГО на модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ-2190 и LADA Vesta.

Отмечается, что в 2022 году на 33% выросли продажи полисов добровольного автострахования, а их средняя цена стала на 70% выше и достигла 38 тыс. руб. в сравнении с прошлым 2021 годом.

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